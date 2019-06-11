Через аварії залишилися без води будинки на восьми вулицях Києва (адреси)



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Ремонтні бригади працюють на місцях пошкоджень

У вівторок, 11 червня, на мережі холодного водопостачання у Києві сталася низка аварій. Про це повідомила пресслужба «Київводоканалу».

Ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

7-а лінія;

вул. Лісна, 28А, 28Б;

вул. Євгенія Харченка, 18;

вул. Володимирська, 76Б;

вул. Академіка Заболотного, 90;

вул. Парково-Сирецька, 10;

бул. Дарницький, 1А;

бул. Вацлава Гавела, 30, 32, 34, 34А, 36, 38, 42, 44.

«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

Як повідомлялося, цього тижня згідно зі щорічним графіком «Київводоканал» проводитиме планову профілактичну промивку мереж в Оболонському районі.