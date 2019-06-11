Через аварії залишилися без води будинки на восьми вулицях Києва (адреси)
Ремонтні бригади працюють на місцях пошкоджень
У вівторок, 11 червня, на мережі холодного водопостачання у Києві сталася низка аварій. Про це повідомила пресслужба «Київводоканалу».
Ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.
Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
- 7-а лінія;
- вул. Лісна, 28А, 28Б;
- вул. Євгенія Харченка, 18;
- вул. Володимирська, 76Б;
- вул. Академіка Заболотного, 90;
- вул. Парково-Сирецька, 10;
- бул. Дарницький, 1А;
- бул. Вацлава Гавела, 30, 32, 34, 34А, 36, 38, 42, 44.
«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».
Як повідомлялося, цього тижня згідно зі щорічним графіком «Київводоканал» проводитиме планову профілактичну промивку мереж в Оболонському районі.