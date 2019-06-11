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    Через аварії залишилися без води будинки на восьми вулицях Києва (адреси)

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    Через аварії залишилися без води будинки на восьми вулицях Києва (адреси)

    Ремонтні бригади працюють на місцях пошкоджень

    У вівторок, 11 червня, на мережі холодного водопостачання у Києві сталася низка аварій. Про це повідомила пресслужба «Київводоканалу».

    Ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • 7-а лінія;
    • вул. Лісна, 28А, 28Б;
    • вул. Євгенія Харченка, 18;
    • вул. Володимирська, 76Б;
    • вул. Академіка Заболотного, 90;
    • вул. Парково-Сирецька, 10;
    • бул. Дарницький, 1А;
    • бул. Вацлава Гавела, 30, 32, 34, 34А, 36, 38, 42, 44.

    «Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

    Як повідомлялося, цього тижня згідно зі щорічним графіком «Київводоканал» проводитиме планову профілактичну промивку мереж в Оболонському районі.

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