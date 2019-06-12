Через аварії зникла вода на двох вулицях Києва (адреси)



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Ремонтні бригади планують за добу ліквідувати пошкодження

У середу, 12 червня, сталися аварії на мережі холодного водопостачання у Києві. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Мілютенка, 10/1, 10А;

вул. Миколи Матеюка, 3, 5, 5А, 7.

«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

Як повідомлялося, раніше стало відомо, де цього тижня буде відключено водопостачання у Києві у зв’язку з плановими ремонтними роботами.

Зокрема, у середу, 12 червня, через плановий ремонт без води будинки на чотирьох вулицях міста.