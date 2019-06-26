Через аварії зникла вода у будинках на п’яти вулицях Києва (адреси)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Київводоканал обіцяє за добу ліквідувати пошкодження

Сьогодні, 26 червня, на мережі холодного водопостачання у Києві сталися аварії. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

Ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Архітектора Городецького, 12/3;

вул. Костянтинівська, 34;

вул. Генерала Родимцева, 1;

вул. Молодогвардійська, 15;

пр-т. Відрадний, 6/1.

«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

Нагадаємо, 25 червня через аварії на мережі без холодного водопостачання опинилися близько 30 будинків у Києві.