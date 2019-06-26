Через аварії зникла вода у будинках на п’яти вулицях Києва (адреси)
Київводоканал обіцяє за добу ліквідувати пошкодження
Сьогодні, 26 червня, на мережі холодного водопостачання у Києві сталися аварії. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».
Ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.
Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
- вул. Архітектора Городецького, 12/3;
- вул. Костянтинівська, 34;
- вул. Генерала Родимцева, 1;
- вул. Молодогвардійська, 15;
- пр-т. Відрадний, 6/1.
«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».
Нагадаємо, 25 червня через аварії на мережі без холодного водопостачання опинилися близько 30 будинків у Києві.