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    Через аварії зникла вода у будинках на п’яти вулицях Києва (адреси)

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    Через аварії зникла вода у будинках на п’яти вулицях Києва (адреси)

    Київводоканал обіцяє за добу ліквідувати пошкодження

    Сьогодні, 26 червня, на мережі холодного водопостачання у Києві сталися аварії. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

    Ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • вул. Архітектора Городецького, 12/3;
    • вул. Костянтинівська, 34;
    • вул. Генерала Родимцева, 1;
    • вул. Молодогвардійська, 15;
    • пр-т. Відрадний, 6/1.

    «Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

    Нагадаємо, 25 червня через аварії на мережі без холодного водопостачання опинилися близько 30 будинків у Києві.

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