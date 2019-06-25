У пекельну спеку у Києві без холодної води залишилися три десятки будинків (адреси)



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На мережі водопостачання сталися пошкодження

Сьогодні, 25 червня, у Києві сталася низка аварій на мережі холодного водопостачання. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Юрія Іллєнка, 5;

вул. Платона Майбороди, 21;

вул. Архітектора Городецького, 12/3;

вул. Щекавицька, 7/10;

вул. Михайла Драгоманова, 19;

пр-т. Науки, 86, 88, 90;

вул. Генерала Наумова, 37, 37А, 37Б;

вул. Машинобудівна, 50;

вул. Михайла Донця, 12, 14, 14А, 14Б, 14В, 17, 17/46, 19, 19А, 19Б, 19В, 20, 21, 25/84, 29;

пр-т. Відрадний, 18Б.

«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

Нагадаємо, 24 червня через аварії без холодного водопостачання залишилися будинки на шести вулицях Києва.