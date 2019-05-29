Через аварії зникла вода у будинках на семи вулицях Києва (адреси)



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Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень - одна доба

У середу, 29 травня, сталася низка аварій на мережі холодного водопостачання у Києві. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Заболотного, 37

вул. Пирогівський Шлях, 166

вул. Фестивальна, 24, 24б

пров. Бродівський, 219, 221, 267

вул. Родимцева, 1

просп. Науки, 88, 90, 86, 94/5

вул. Ф. Пушиної, 21

«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

Як повідомлялося, сьогодні у зв’язку з плановими ремонтними роботами відсутнє водопостачання будівель на трьох вулицях Києва.