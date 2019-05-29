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    Новини

    Через аварії зникла вода у будинках на семи вулицях Києва (адреси)

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    Через аварії зникла вода у будинках на семи вулицях Києва (адреси)

    Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень - одна доба

    У середу, 29 травня, сталася низка аварій на мережі холодного водопостачання у Києві. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

    Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • вул. Заболотного, 37
    • вул. Пирогівський Шлях, 166
    • вул. Фестивальна, 24, 24б
    • пров. Бродівський, 219, 221, 267
    • вул. Родимцева, 1
    • просп. Науки, 88, 90, 86, 94/5
    • вул. Ф. Пушиної, 21

    «Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

    Як повідомлялося, сьогодні у зв’язку з плановими ремонтними роботами відсутнє водопостачання будівель на трьох вулицях Києва.

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