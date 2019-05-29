Через аварії зникла вода у будинках на семи вулицях Києва (адреси)
-
-
Розсилка
Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень - одна доба
У середу, 29 травня, сталася низка аварій на мережі холодного водопостачання у Києві. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».
Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.
Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
- вул. Заболотного, 37
- вул. Пирогівський Шлях, 166
- вул. Фестивальна, 24, 24б
- пров. Бродівський, 219, 221, 267
- вул. Родимцева, 1
- просп. Науки, 88, 90, 86, 94/5
- вул. Ф. Пушиної, 21
«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».
Як повідомлялося, сьогодні у зв’язку з плановими ремонтними роботами відсутнє водопостачання будівель на трьох вулицях Києва.