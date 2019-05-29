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    Сьогодні буде відключено воду у будинках на трьох вулицях Києва (адреси)

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    Сьогодні буде відключено воду у будинках на трьох вулицях Києва (адреси)

    Київводоканал проводить планові ремонтні роботи

    Сьогодні, 29 травня, для надійної роботи систем водопостачання «Київводоканал» проводить ремонтні роботи. Про це повідомляє прес-служба компанії.

    У зв`язку з цим буде відключено водопостачання за наступними адресами:

    з 9:00 до 3:00 30 травня

    • вул. Довженка, 1, 2, 4А, 5;
    • пр. Перемоги, 46, 48, 50

    з 8:00 до 20:00

    • вул. Святошинська, 13А, 15, 15А, 18, 20, 23, 25, 30, 32

    «Дякуємо за розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності! Нагадуємо про необхідність заздалегідь запастися водою», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

    Раніше водоканал оприлюднив графік відключень води цього тижня у зв’язку із плановими ремонтними роботами.

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