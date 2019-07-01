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    Через аварії зникла вода у будинках на трьох вулицях Києва (адреси)

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    Через аварії зникла вода у будинках на трьох вулицях Києва (адреси)

    Київводоканал працює над ліквідацією пошкоджень на мережі

    У понеділок, 1 липня, у низці будинків у столиці немає холодної води через аварії на мережі. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

    Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • Дніпровська набережна, 26Г;
    • вул. Академіка Кіпріанова, 4А;
    • вул. Андрія Головка, 4.

    «Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться у повідомленні «Київводоканалу».

    Як повідомлялося, у «Київводоканалі» запевняють, що вода, яку компанія подає споживачам, проходить усі необхідні етапи очистки та знезараження, її якість суворо контролюється та відповідає чинним Державним санітарним правилам і нормам. Однак, якість води може погіршуватися вже безпосередньо у внутрішньобудинковій мережі перед тим, як потрапить у кран споживача.

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