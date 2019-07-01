Через аварії зникла вода у будинках на трьох вулицях Києва (адреси)



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Київводоканал працює над ліквідацією пошкоджень на мережі

У понеділок, 1 липня, у низці будинків у столиці немає холодної води через аварії на мережі. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

Дніпровська набережна, 26Г;

вул. Академіка Кіпріанова, 4А;

вул. Андрія Головка, 4.

«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться у повідомленні «Київводоканалу».

Як повідомлялося, у «Київводоканалі» запевняють, що вода, яку компанія подає споживачам, проходить усі необхідні етапи очистки та знезараження, її якість суворо контролюється та відповідає чинним Державним санітарним правилам і нормам. Однак, якість води може погіршуватися вже безпосередньо у внутрішньобудинковій мережі перед тим, як потрапить у кран споживача.