У «Київводоканалі» назвали три причини погіршення якості води



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Якість води може погіршуватися безпосередньо у внутрішньобудинковій мережі

У «Київводоканалі» запевняють, що вода, яку компанія подає споживачам, проходить усі необхідні етапи очистки та знезараження, її якість суворо контролюється та відповідає чинним Державним санітарним правилам і нормам.

Однак, якість води може погіршуватися вже безпосередньо у внутрішньобудинковій мережі перед тим, як потрапить у кран споживача. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

У компанії назвали причини погіршення якості води:

1. Незадовільний стан внутрішньобудинкової мережі.

Київводоканал регулярно виконує промивку зовнішніх мереж, що підходять до будинку. Але, на жаль, внутрішньбудинкові мережі в більшості випадків не обслуговуються належним станом. Через незадовільну якість мереж вода може набувати нестандартного кольору або запаху. Тож якщо якість води погіршилася локально в межах одного будинку чи однієї квартири, то це не провина водоканалу і споживачам необхідно звертатися до керуючої компанії.

«Нагадуємо, що обслуговування внутрішньобудинкових мереж не входить в тариф на водопостачання – вартість цих робіт включено у квартплату, яку споживачі сплачують житлово-комунальним організаціям, ці кошти мають витрачатися саме на промивку, ремонт та утримання внутрішньобудинкових мереж», - зазначили у «Київводоканалі».

2. Ремонтні роботи на внутрішньобудинковій мережі.

Якість води може різко погіршитись після проведення ремонтних робіт на внутрішньобудинковій мережі, які найчастіше проводить або керуюча компанія, або самі споживачі. В такому випадку потрібно просто спустити воду протягом кількох хвилин. Під час спуску води протягом 5 хвилин витрачається приблизно 110 л води, що коштує лише 2 гривні 39 копійок.

3. Застій води у мережі.

Така проблема трапляється, коли розбір води у домі дуже низький, наприклад, під час сезону відпусток. Якщо водою довгий час ніхто не користується, вона застоюється у трубах, в ній можуть розвиватися шкідливі мікроорганізми, з`являється неприємний запах і колір. В такому випадку також варто спустити воду перед тим, як нею користуватися.

«Водоканал доводить воду до будинку, але внутрішні мережі йому не належать. За обслуговування внутрішньобудинкових мереж відповідають співвласники будівлі. Якщо вода не рухається, якщо мережі не ремонтуються, відбувається постійне погіршання якості води», - підсумовує начальник фінансово-економічного управління «Київводоканалу» Олена Колесник.