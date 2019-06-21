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    Новини

    Через аварії зникла вода у будинках на восьми вулицях Києва (адреси)

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    Через аварії зникла вода у будинках на восьми вулицях Києва (адреси)

    Ремонтні бригади працюють на місцях аварій

    Сьогодні, 21 червня, у Києві на мережі холодного водопостачання сталася низка аварій. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

    Ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • вул. Устима Кармелюка, 37, 39;
    • пр-т. Миколи Бажана, 7А;
    • вул. Академіка Корольова, 6А;
    • вул. Метробудівська, 11, 12, 9/9;
    • вул. Героїв Севастополя, 18/2, 20/1;
    • вул. Василя Чумака, 3, 4, 5, 6, 7, 8;
    • вул. Гарматна, 21;
    • вул. Виборзька, 81/83.

    «Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

    Як повідомлялося, у четвер, 20 червня, через аварії без води залишилися будинки на п'яти вулицях Києва.

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