Через аварії зникла вода у будинках на восьми вулицях Києва (адреси)



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Ремонтні бригади працюють на місцях аварій

Сьогодні, 21 червня, у Києві на мережі холодного водопостачання сталася низка аварій. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

Ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Устима Кармелюка, 37, 39;

пр-т. Миколи Бажана, 7А;

вул. Академіка Корольова, 6А;

вул. Метробудівська, 11, 12, 9/9;

вул. Героїв Севастополя, 18/2, 20/1;

вул. Василя Чумака, 3, 4, 5, 6, 7, 8;

вул. Гарматна, 21;

вул. Виборзька, 81/83.

«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

Як повідомлялося, у четвер, 20 червня, через аварії без води залишилися будинки на п'яти вулицях Києва.