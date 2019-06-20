Будинки на п’ятьох вулицях Києва залишилися без води через аварії (адреси)
Київводоканал обіцяє за добу ліквідувати пошкодження
У четвер, 20 червня, у Києві сталася низка аварій на мережі холодного водопостачання. Про це повідомила пресслужба «Київводоканалу».
Ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.
Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
- вул. Тростянецька, 3;
- пров. Владислава Заремби, з 3 по 65;
- вул. Максима Рильського, 25;
- вул. Лятошинського, 8А, 14Б;
- вул. Метробудівська, 11.
«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».
Як повідомлялося, що у Києві тарифи на холодну воду та водовідведення поки не підвищуватимуть. Зростання вартості послуги може відбутися у січні 2020 року.