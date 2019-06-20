Будинки на п’ятьох вулицях Києва залишилися без води через аварії (адреси)



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Київводоканал обіцяє за добу ліквідувати пошкодження

У четвер, 20 червня, у Києві сталася низка аварій на мережі холодного водопостачання. Про це повідомила пресслужба «Київводоканалу».

Ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Тростянецька, 3;

пров. Владислава Заремби, з 3 по 65;

вул. Максима Рильського, 25;

вул. Лятошинського, 8А, 14Б;

вул. Метробудівська, 11.

«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

Як повідомлялося, що у Києві тарифи на холодну воду та водовідведення поки не підвищуватимуть. Зростання вартості послуги може відбутися у січні 2020 року.