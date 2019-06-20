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    Новини

    Будинки на п’ятьох вулицях Києва залишилися без води через аварії (адреси)

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    Будинки на п’ятьох вулицях Києва залишилися без води через аварії (адреси)

    Київводоканал обіцяє за добу ліквідувати пошкодження

    У четвер, 20 червня, у Києві сталася низка аварій на мережі холодного водопостачання. Про це повідомила пресслужба «Київводоканалу».

    Ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • вул. Тростянецька, 3;
    • пров. Владислава Заремби, з 3 по 65;
    • вул. Максима Рильського, 25;
    • вул. Лятошинського, 8А, 14Б;
    • вул. Метробудівська, 11.

    «Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

    Як повідомлялося, що у Києві тарифи на холодну воду та водовідведення поки не підвищуватимуть. Зростання вартості послуги може відбутися у січні 2020 року.

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