Через аварію без води лишилися Верховна Рада і Кабмін

Виявлено прихований витік на мережі в урядовому кварталі

У вівторок, 8 квітня, о 10:04 до головної диспетчерської «Київводоканалу» надійшло повідомлення про залив підвалу за адресою вул. Грушевського,16 (ресторан «5 Авеню»). Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу». При обстеженні було виявлено прихований витік на мережі д-500. В 13:10 мережа д-500 була



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Виявлено прихований витік на мережі в урядовому кварталі

У вівторок, 8 квітня, о 10:04 до головної диспетчерської «Київводоканалу» надійшло повідомлення про залив підвалу за адресою вул. Грушевського,16 (ресторан «5 Авеню»). Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

При обстеженні було виявлено прихований витік на мережі д-500. В 13:10 мережа д-500 була відключена.

Витік ліквідовано. Ремонтні роботи передбачають розриття проїжджої частини. Дозвіл на розриття отримано на вечір 9 травня.

Рух транспорту по вулиці Грушевського обмежений в районі №14-№18.

Об’єкти, що частково залишились без води:

вул. Грушевського, 5 (1 ввід до Верховної Ради);

вул. Грушевського, 12 (1 ввід до Кабміну).

Об’єкти, що залишились без води:

вул. Грушевського,14 (редакція газети «Урядовий кур’єр»);

вул. Грушевського,16 (ж/буд.,7 квартир);

вул. Грушевського,18 (Управління справами Верховної Ради).

Нагадаємо, «Київводоканал» повідомив про планові відключення водопостачання 10 травня.