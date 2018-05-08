Через аварію без води лишилися Верховна Рада і Кабмін
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Виявлено прихований витік на мережі в урядовому кварталі
У вівторок, 8 квітня, о 10:04 до головної диспетчерської «Київводоканалу» надійшло повідомлення про залив підвалу за адресою вул. Грушевського,16 (ресторан «5 Авеню»). Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».
При обстеженні було виявлено прихований витік на мережі д-500. В 13:10 мережа д-500 була відключена.
Витік ліквідовано. Ремонтні роботи передбачають розриття проїжджої частини. Дозвіл на розриття отримано на вечір 9 травня.
Рух транспорту по вулиці Грушевського обмежений в районі №14-№18.
Об’єкти, що частково залишились без води:
- вул. Грушевського, 5 (1 ввід до Верховної Ради);
- вул. Грушевського, 12 (1 ввід до Кабміну).
Об’єкти, що залишились без води:
- вул. Грушевського,14 (редакція газети «Урядовий кур’єр»);
- вул. Грушевського,16 (ж/буд.,7 квартир);
- вул. Грушевського,18 (Управління справами Верховної Ради).
Нагадаємо, «Київводоканал» повідомив про планові відключення водопостачання 10 травня.