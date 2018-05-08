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    Через аварію без води лишилися Верховна Рада і Кабмін

    Виявлено прихований витік на мережі в урядовому кварталі
    У вівторок, 8 квітня, о 10:04 до головної диспетчерської «Київводоканалу» надійшло повідомлення про залив підвалу за адресою вул. Грушевського,16 (ресторан «5 Авеню»). Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу». При обстеженні було виявлено прихований витік на мережі д-500. В 13:10 мережа д-500 була
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    Виявлено прихований витік на мережі в урядовому кварталі

    У вівторок, 8 квітня, о 10:04 до головної диспетчерської «Київводоканалу» надійшло повідомлення про залив підвалу за адресою вул. Грушевського,16 (ресторан «5 Авеню»). Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

    При обстеженні було виявлено прихований витік на мережі д-500. В 13:10 мережа д-500 була відключена.

    Витік ліквідовано. Ремонтні роботи передбачають розриття проїжджої частини. Дозвіл на розриття отримано на вечір 9 травня.

    Рух транспорту по вулиці Грушевського обмежений в районі №14-№18.

    Об’єкти, що частково залишились без води:

    • вул. Грушевського, 5 (1 ввід до Верховної Ради);
    • вул. Грушевського, 12 (1 ввід до Кабміну).

    Об’єкти, що залишились без води:

    • вул. Грушевського,14 (редакція газети «Урядовий кур’єр»);
    • вул. Грушевського,16 (ж/буд.,7 квартир);
    • вул. Грушевського,18 (Управління справами Верховної Ради).

    Нагадаємо, «Київводоканал» повідомив про планові відключення водопостачання 10 травня.

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