Після 9 травня у Києві відключать воду (адреси)
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«Київводоканал» проводить планові ремонтні роботи на мережі
«Київводоканал» повідомив про планові відключення водопостачання 10 травня.
«Для надійної роботи систем водопостачання Київводоканал проводить ремонтні роботи», - інформують у компанії.
У зв`язку з цим буде відключено водопостачання за наступними адресами:
- з 10.00 до 20.00 – вул. В. Стуса, 5, 7, 9.
«Київводоканал» просить вибачення за тимчасові незручності і нагадує про необхідність заздалегідь запастися водою.
Як повідомлялося, для надійної роботи систем водопостачання «Київводоканал» проводив ремонтні роботи з 2 по 4 травня, у зв`язку з чим було відключено водопостачання на 17 вулицях столиці.
4 травня було відключено водопостачання, зокрема, у посольствах США і Казахстану.