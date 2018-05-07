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    Після 9 травня у Києві відключать воду (адреси)

    «Київводоканал» проводить планові ремонтні роботи на мережі
    «Київводоканал» повідомив про планові відключення водопостачання 10 травня. «Для надійної роботи систем водопостачання Київводоканал проводить ремонтні роботи», - інформують у компанії. У зв`язку з цим буде відключено водопостачання за наступними адресами: з 10.00 до 20.00 – вул. В. Стуса, 5, 7, 9.
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    «Київводоканал» проводить планові ремонтні роботи на мережі

    «Київводоканал» повідомив про планові відключення водопостачання 10 травня.

    «Для надійної роботи систем водопостачання Київводоканал проводить ремонтні роботи», - інформують у компанії.

    У зв`язку з цим буде відключено водопостачання за наступними адресами:

    • з 10.00 до 20.00 – вул. В. Стуса, 5, 7, 9.

    «Київводоканал» просить вибачення за тимчасові незручності і нагадує про необхідність заздалегідь запастися водою.

    Як повідомлялося, для надійної роботи систем водопостачання «Київводоканал» проводив ремонтні роботи з 2 по 4 травня, у зв`язку з чим було відключено водопостачання на 17 вулицях столиці.

    4 травня було відключено водопостачання, зокрема, у посольствах США і Казахстану.

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