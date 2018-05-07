Після 9 травня у Києві відключать воду (адреси)

«Київводоканал» проводить планові ремонтні роботи на мережі

«Київводоканал» повідомив про планові відключення водопостачання 10 травня. «Для надійної роботи систем водопостачання Київводоканал проводить ремонтні роботи», - інформують у компанії. У зв`язку з цим буде відключено водопостачання за наступними адресами: з 10.00 до 20.00 – вул. В. Стуса, 5, 7, 9.