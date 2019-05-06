Через аварію в Києві зникла вода у кількох будинках (адреси)



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Київводоканал обіцяє за добу ліквідувати пошкодження

Сьогодні, 6 травня, у Києві сталося пошкодження на мережі холодного водопостачання. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

Наразі ремонтні бригади «Київводоканалу» працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Сім'ї Сосніних, 5, 7, 9.

«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

Як повідомлялося, 5 травня через гідравлічні випробування та пошкодження без гарячої води залишилися понад 600 будівель у Києві. Київтеплоенерго планувало до ранку понеділка ліквідувати пошкодження і відновити гаряче водопостачання.