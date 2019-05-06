  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Через аварію в Києві зникла вода у кількох будинках (адреси)

    • Розсилка
    Через аварію в Києві зникла вода у кількох будинках (адреси)

    Київводоканал обіцяє за добу ліквідувати пошкодження

    Сьогодні, 6 травня, у Києві сталося пошкодження на мережі холодного водопостачання. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

    Наразі ремонтні бригади «Київводоканалу» працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • вул. Сім'ї Сосніних, 5, 7, 9.

    «Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

    Як повідомлялося, 5 травня через гідравлічні випробування та пошкодження без гарячої води залишилися понад 600 будівель у Києві. Київтеплоенерго планувало до ранку понеділка ліквідувати пошкодження і відновити гаряче водопостачання.

    Читайте також
    вода Київводоканал водопостачання
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ