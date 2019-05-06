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    У Києві без гарячої води залишилися понад 600 будівель

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    У Києві без гарячої води залишилися понад 600 будівель

    Відключено дві котельні і сталося пошкодження у тепловій камері

    У неділю, 5 травня, о 14:00 у Києві для розхолодження теплової мережі перед проведенням гідравлічних випробувань відключено дві котельні: РК «Біличі» і РК «Веркон». Про це повідомляє КП «Київтеплоенерго».

    Також у неділю о 18:30 у зв'язку з пошкодженням у тепловій камері за адресою вул. Інженерна, 1 від послуг гарячого водопостачання відключено 285 будівель, з них: 208 житлових будинків, 47 відомств, 4 лікарняних заклади, 15 дитячих садків, 11 шкіл.

    Адреси будинків, постачання гарячої води до яких тимчасово призупинено:

    • проспект П. Тичини;
    • проспект Воз’єднання;
    • бульвар Давидова;
    • бульвар Русановський;
    • вул. Ентузіастів.

    «Ремонтні роботи заплановано завершити до ранку 9 травня. Після чого послуги з гарячого водопостачання буде відновлено», - повідомили у «Київтеплоенерго».

    Нагадаємо, 2 травня на вулиці Симиренка, 7 в Києві прорвало трубу гарячого водопостачання. Через аварію дитячий майданчик затопило окропом, а машина, яка стояла на парковці у дворі, провалилася під асфаль

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