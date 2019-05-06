У Києві без гарячої води залишилися понад 600 будівель
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Відключено дві котельні і сталося пошкодження у тепловій камері
У неділю, 5 травня, о 14:00 у Києві для розхолодження теплової мережі перед проведенням гідравлічних випробувань відключено дві котельні: РК «Біличі» і РК «Веркон». Про це повідомляє КП «Київтеплоенерго».
- РК «Біличі» - тимчасово без гарячого водопостачання залишилися 300 будівель (224 житлових будинків, 6 лікарняних закладів, 12 дитячих садків, 12 шкіл, 46 відомств);
- РК «Веркон» - тимчасово без послуг гарячого водопостачання залишилися 36 будівель(26 житлових будинків, 1 дитячий садок, 9 відомств).
Також у неділю о 18:30 у зв'язку з пошкодженням у тепловій камері за адресою вул. Інженерна, 1 від послуг гарячого водопостачання відключено 285 будівель, з них: 208 житлових будинків, 47 відомств, 4 лікарняних заклади, 15 дитячих садків, 11 шкіл.
Адреси будинків, постачання гарячої води до яких тимчасово призупинено:
- проспект П. Тичини;
- проспект Воз’єднання;
- бульвар Давидова;
- бульвар Русановський;
- вул. Ентузіастів.
«Ремонтні роботи заплановано завершити до ранку 9 травня. Після чого послуги з гарячого водопостачання буде відновлено», - повідомили у «Київтеплоенерго».
Нагадаємо, 2 травня на вулиці Симиренка, 7 в Києві прорвало трубу гарячого водопостачання. Через аварію дитячий майданчик затопило окропом, а машина, яка стояла на парковці у дворі, провалилася під асфаль