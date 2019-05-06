У Києві без гарячої води залишилися понад 600 будівель



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Відключено дві котельні і сталося пошкодження у тепловій камері

У неділю, 5 травня, о 14:00 у Києві для розхолодження теплової мережі перед проведенням гідравлічних випробувань відключено дві котельні: РК «Біличі» і РК «Веркон». Про це повідомляє КП «Київтеплоенерго».

РК «Біличі» - тимчасово без гарячого водопостачання залишилися 300 будівель (224 житлових будинків, 6 лікарняних закладів, 12 дитячих садків, 12 шкіл, 46 відомств);

(224 житлових будинків, 6 лікарняних закладів, 12 дитячих садків, 12 шкіл, 46 відомств); РК «Веркон» - тимчасово без послуг гарячого водопостачання залишилися 36 будівель (26 житлових будинків, 1 дитячий садок, 9 відомств). Читайте також Киян заспокоїли: тарифи на опалення і гарячу воду з 1 травня не зростуть 2 Травня, 16:11

(26 житлових будинків, 1 дитячий садок, 9 відомств).

Також у неділю о 18:30 у зв'язку з пошкодженням у тепловій камері за адресою вул. Інженерна, 1 від послуг гарячого водопостачання відключено 285 будівель, з них: 208 житлових будинків, 47 відомств, 4 лікарняних заклади, 15 дитячих садків, 11 шкіл.

Адреси будинків, постачання гарячої води до яких тимчасово призупинено:

проспект П. Тичини;

проспект Воз’єднання;

бульвар Давидова;

бульвар Русановський;

вул. Ентузіастів.

«Ремонтні роботи заплановано завершити до ранку 9 травня. Після чого послуги з гарячого водопостачання буде відновлено», - повідомили у «Київтеплоенерго».

Нагадаємо, 2 травня на вулиці Симиренка, 7 в Києві прорвало трубу гарячого водопостачання. Через аварію дитячий майданчик затопило окропом, а машина, яка стояла на парковці у дворі, провалилася під асфаль