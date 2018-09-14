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    У Києві п’яний таксист врізався у маршрутку і вилетів на трамвайні колії (фото, відео)

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    Таксі Renault Kangoo вилетіло на лінії швидкісного трамвая - У Києві п’яний таксист врізався у маршрутку і вилетів на трамвайні колії (фото, відео)
    Фото: Інформатор
    Таксі Renault Kangoo вилетіло на лінії швидкісного трамвая

    Машина заблокувала рух трамваїв у обидві сторони

    У четвер, 13 вересня, на вулиці Борщагівській у Києві сталася ДТП за участю машини таксі Renault Kangoo і маршрутки.

    Аварія трапилася близько 22:00. Про це повідомляє Інформатор.

    За словами очевидців, водій таксі Renault на високій швидкості не впорався з керуванням, по дотичній врізався в задню частину маршрутки і, проломивши огорожу лінії швидкісного трамвая, вилетів на колії. Чоловік, який керував таксі, був п'яний. Тест на драгер показав 2.50 проміле алкоголю в крові.

    У салоні Renault знаходився пасажир, який також вів себе неадекватно. Спочатку він повідомив, що водій його друг і що він був втомлений за кермом. Але коли йому повідомили, що у водія 2.50 проміле алкоголю в крові, він сказав, що не знає його і це просто таксист, який його віз.

    В результаті аварії ніхто не постраждав.

    Машина заблокувала рух трамваїв у обидві сторони.

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    У Києві п’яний таксист врізався у маршрутку і вилетів на колії трамвая
    У Києві п’яний таксист врізався у маршрутку і вилетів на колії трамвая
    У Києві п’яний таксист врізався у маршрутку і вилетів на колії трамвая
    У Києві п’яний таксист врізався у маршрутку і вилетів на колії трамвая
    У Києві п’яний таксист врізався у маршрутку і вилетів на колії трамвая
    У Києві п’яний таксист врізався у маршрутку і вилетів на колії трамвая
    У Києві п’яний таксист врізався у маршрутку і вилетів на колії трамвая
    У Києві п’яний таксист врізався у маршрутку і вилетів на колії трамвая
    Фото: Інформатор

    На місці працювали два екіпажі патрульної поліції, слідчо-оперативна група, а також аварійна бригада «Київпастрансу».

    Хто винен у ДТП, встановить слідство.

    Як повідомлялося, 13 вересня на проспекті Науки у Києві вантажівка збила на смерть пішохода.

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