Через фінал Ліги чемпіонів у водіїв біля «Олімпійського» перевірятимуть паспорти

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Півторакілометрова зона навколо НСК «Олімпійський» буде закрита

Заїхати у транспортний периметр навколо НСК «Олімпійський» можна буде лише мешканцям цього району

Через фінал Ліги чемпіонів, який пройде 26 травня на НСК «Олімпійський», у жителів найближчих будинків з особистим авто перевірятимуть паспорти. Про це під час прес-конференції повідомив менеджер з транспорту і мобільності під час проведення фінальних матчів чоловічої і жіночої команд фіналів Ліги чемпіонів УЄФА Сергій Хижняк.

«Тим жителям, які живуть в транспортному периметрі до НСК «Олімпійський», це ряд будинків, проїхати можна буде тільки на підставі паспорта та прописки. Якщо цього документа при собі немає, то заїхати в транспортний периметр буде неможливо. Це робиться, перш за все, з точки зору безпеки. У нас є дуже сумні прецеденти Лондона, Барселони та інших міст, коли вантажівки в'їжджали в натовп», - сказав Хижняк.

Крім того, місцевим жителям не рекомендується виїжджати в центр міста в суботу на особистому авто, віддаючи перевагу громадському транспорту.

Як повідомлялося, станцію метро «Олімпійська» закриють перед початком матчу фіналу Ліги чемпіонів.

Джерело: 44.ua