Через нічну зливу у Києві гідрослужби працюють у посиленому режимі



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Працівники гідрослужби відкачують воду у місцях підтоплень Фото: Київавтодор

Дорожники просять повідомляти про виявлені підтоплення

В ніч на середу, 14 серпня, у Києві була злива з грозою.

У зв’язку з цим гідрослужби працюють цілодобово і в посиленому режимі. Про це повідомила пресслужба комунальної корпорації «Київавтодор».

Комунальники просять про виявлені підтоплення повідомляти за тел.: 284-74-19.

Крім того, через зливу дорожники перенесли асфальтування, яке планувалося у ніч з 13-го на 14-те липня на перехресті вулиць Сім'ї Кульженків і Полярної і на ділянці вулиці Олеся Гончара між вул. Богдана Хмельницького та пров. Чеховським.

Синоптики попереджали, що вночі 14 серпня у Києві буде гроза, пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий).

Раніше дорожники показали, як очищують зливостоки, щоб уникнути підтоплень.