Дорожники показали, як рятують Київ від потопу (фото)
Фахівці гідрослужби працюють на найпроблемніших місцях
Фото: Київавтодор
Сьогодні у деяких районах пройшли зливи
Понеділок у Києві видався вологим, у деяких районах пройшли потужні зливи.
Як повідомила пресслужба комунальної корпорації «Київавтодор», дорожники до опадів готові.
«Зранку фахівці гідрослужби працюють на найпроблемніших місцях. Не припиняємо й роботу з очистки зливостоків», - звітують автодорівці.
У корпорації запевняють, що підтоплень вдалось уникнути.
«Загалом задіяно близько 40 одиниць спецтехніки і спецобладнання (мулососи, гідромонітори, мотопомпи і насосні станції)», - розповіли дорожники.
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Раніше повідомлялося, що на сьогодні опадів у Києві не прогнозується, температура вдень від 21 до 23 градусів тепла.