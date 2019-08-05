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    Дорожники показали, як рятують Київ від потопу (фото)

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    Фахівці гідрослужби працюють на найпроблемніших місцях - Дорожники показали, як рятують Київ від потопу (фото)
    Фахівці гідрослужби працюють на найпроблемніших місцях
    Фото: Київавтодор

    Сьогодні у деяких районах пройшли зливи

    Понеділок у Києві видався вологим, у деяких районах пройшли потужні зливи.

    Як повідомила пресслужба комунальної корпорації «Київавтодор», дорожники до опадів готові.

    «Зранку фахівці гідрослужби працюють на найпроблемніших місцях. Не припиняємо й роботу з очистки зливостоків», - звітують автодорівці.

    У корпорації запевняють, що підтоплень вдалось уникнути.

    «Загалом задіяно близько 40 одиниць спецтехніки і спецобладнання (мулососи, гідромонітори, мотопомпи і насосні станції)», - розповіли дорожники.

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    Дорожники показали, як рятують Київ від потопу (фото)
    Дорожники показали, як рятують Київ від потопу (фото)
    Дорожники показали, як рятують Київ від потопу (фото)
    Дорожники показали, як рятують Київ від потопу (фото)
    Дорожники показали, як рятують Київ від потопу (фото)
    Дорожники показали, як рятують Київ від потопу (фото)

    Раніше повідомлялося, що на сьогодні опадів у Києві не прогнозується, температура вдень від 21 до 23 градусів тепла. 

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