Дорожники показали, як рятують Київ від потопу (фото)



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Фахівці гідрослужби працюють на найпроблемніших місцях Фото: Київавтодор

Сьогодні у деяких районах пройшли зливи

Понеділок у Києві видався вологим, у деяких районах пройшли потужні зливи.

Як повідомила пресслужба комунальної корпорації «Київавтодор», дорожники до опадів готові.

«Зранку фахівці гідрослужби працюють на найпроблемніших місцях. Не припиняємо й роботу з очистки зливостоків», - звітують автодорівці.

У корпорації запевняють, що підтоплень вдалось уникнути.

«Загалом задіяно близько 40 одиниць спецтехніки і спецобладнання (мулососи, гідромонітори, мотопомпи і насосні станції)», - розповіли дорожники.

Раніше повідомлялося, що на сьогодні опадів у Києві не прогнозується, температура вдень від 21 до 23 градусів тепла.