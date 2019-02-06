Через сказ на Оболоні призупинено проведення ярмарків



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На Оболоні зафіксовано кілька випадків сказу у котів

Запроваджено карантинні обмеження на частині території Оболонського району

В Оболонському районі міста Києва тимчасово призупинено проведення сезонних та сільськогосподарських ярмарків. Про це повідомляє прес-служба Оболонської райдержадміністрації.

«У зв’язку з виявленням захворювання на сказ, Державною надзвичайною протиепізоотичною комісією при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації), запроваджено карантинні обмеження на частині території Оболонського району міста Києва та призупинено проведення сільськогосподарських та сезонних ярмарків», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у грудні 2018 року у зв’язку з виявленням захворювання на сказ у кошеняти, якого було знайдено в Оболонському районі на вул. Полярній, 20-д, було запроваджено карантинні обмеження щодо сказу на частині території району.

У січні 2019 року в Оболонському районі було зафіксовано ще один випадок сказу - киянина покусав кіт, якого чоловік знайшов на вулиці і хотів дати притулок.