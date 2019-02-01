На Оболоні скажений кіт покусав чоловіка



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Чоловік проходить курс лікування

В Оболонському районі Києва зафіксовано ще один випадок сказу - киянина покусав кіт, якого чоловік знайшов на вулиці і хотів дати притулок.

Як повідомляє Київський лабораторний центр, 23 січня житель району побачив біля затоки Собаче гирло кота, який тягнув задні лапи. Коли чоловік спробував його підняти, тварина вкусила чоловіка за обидві руки. На наступний день кіт помер, а 25 січня його труп був доставлений у відділ по боротьбі зі сказом. За результатами дослідження були виявлені зміни, характерні для сказу.

Чоловіка госпіталізовано, він проходить курс лікування.

Нагадаємо, нещодавно на території Золотоворітського скверу, що знаходиться біля станції метро «Золоті Ворота» у Києві, хворий на сказ щур вкусив жінку.

А в грудні 2018 року у зв’язку з виявленням захворювання на сказ у кошеняти, якого було знайдено в Оболонському районі на вул. Полярній, 20-д, було запроваджено карантинні обмеження щодо сказу на частині території району.

У січні 2019 року у Шевченківському районі Києва виявлено сказ у кішки.

Джерело: Большой Киев