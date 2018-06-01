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    Через спеку дороги у Києві почали поливати водою

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    Через спеку дороги у Києві почали поливати водою

    Додаткове зволоження проводять у разі, коли температура в місті піднімається вище 28 градусів

    Внаслідок підвищення температури атмосферного повітря комунальна корпорація «Київавтодор» забезпечує належне літнє утримання вулично-дорожньої мережі, а саме виконує полив проїзної частини механізованим способом.

    Про це повідомляє прес-служба корпорації.

    «У Києві по-літньому спекотно. Освіжаючу прохолоду столичні вулиці і дороги отримують завдяки поливомийним машинам», - інформують автодорівці.

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    Через спеку дороги у Києві почали поливати водою
    Через спеку дороги у Києві почали поливати водою
    Через спеку дороги у Києві почали поливати водою
    Через спеку дороги у Києві почали поливати водою
    Через спеку дороги у Києві почали поливати водою
    Через спеку дороги у Києві почали поливати водою
    Через спеку дороги у Києві почали поливати водою
    Через спеку дороги у Києві почали поливати водою

    Додаткове зволоження проводять у разі, коли температура в місті піднімається вище 28 градусів за Цельсієм.

    В цілому промивка автошляхів здійснюватиметься у цілодобовому режимі. Під час миття для покриття проїзної частини витрачається близько 0,9-1,5 літра води на один квадратний метр.

    Зазначається, що проведення необхідного комплексу є одним з способів ліквідації й попередження розвитку колійності асфальтового покриття в жаркий період.

    Як повідомлялося, із 30 травня у Києві спостерігаються метеорологічні умови, що сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітряТакі метеорологічні умови (поле підвищеного тиску, нічна приземна інверсія та висока температура повітря) утримаються, за прогнозом синоптиків, до 4 червня.

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