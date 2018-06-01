Киян та гостей столиці попереджають про смог над містом

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Теперішні метеорологічні умови у Києві сприяють підвищенню забруднення повітря

Із 30 травня у Києві спостерігаються метеорологічні умови, що сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря. Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

За даними постів спостереження Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, протягом 30‑31 травня рівень забруднення діоксидом азоту досяг 4-6 середньодобових ГДК (гранично-допустимих концентрацій) у районах: площ Бессарабської, Деміївської та Перемоги, Оболонського проспекту та вулиць Довженка, Попудренка, Скляренка.

Рівень забруднення формальдегідом досяг 4-5 середньодобових ГДК у районах: площ Бессарабської, Деміївської та Перемоги, Оболонського проспекту, бульвару Лесі Українки та вулиці Довженка.

Такі метеорологічні умови (поле підвищеного тиску, нічна приземна інверсія та висока температура повітря) утримаються, за прогнозом синоптиків, до 4 червня.

За прогнозами синоптиків, у Києві найближчими днями ймовірність опадів припадає на 1 червня та 5 червня. 5 червня ця ймовірність очікується більшою, із грозами та поривчастим вітром. У решту часу в столиці переважатиме суха погода. Температура повітря коливатиметься в межах +24+27 градусів, 31 травня та 5 червня очікується +26+29 градусів.