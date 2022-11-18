Чи буде головна ялинка у Києві: відповідь КМДА

Комісія не підтримала петицію в частині пропозиції не встановлювати ялинку

Рішення про встановлення Головної ялинки у столиці ухвалять після консультацій з силами оборони. І, якщо її встановлюватимуть, то виключно за рахунок меценатів. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Комісія Київради з питань культури, туризму та суспільних комунікацій розглянула петицію щодо недоречності встановлення новорічної ялинки в Києві в умовах воєнного стану», – йдеться в повідомленні,

Зазначається, що комісія рекомендувала профільним департаментам врахувати всі пропозиції щодо невикористання бюджетних коштів, дотримання заходів безпеки та заощадження електроенергії, утім не підтримала петицію в частині пропозиції не встановлювати ялинку.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«У разі, якщо місто після консультацій із військовими ухвалить рішення про встановлення ялинки, бюджетні кошти на це не витрачатимуть. Меценати та соціально відповідальний бізнес звернулися до міста із пропозицією допомогти у встановленні та оформленні ялинки. У разі, якщо ялинку таки встановлюватимуть, місто разом із правоохоронцями подбає про заходи безпеки», – зазначають в КМДА.

У Департаменті муніципальної безпеки підкреслили, що рішення про встановлення Головної новорічної ялинки країни будуть ухвалювати за підсумками консультацій із командуванням угруповання сил і засобів оборони міста Києва.

Раніше міський голова Віталій Кличко повідомляв, що у Києві на Різдво та Новий рік масових святкувань не буде. Проте столична влада попередньо планує встановлення новорічної ялинки, але все залежатиме від безпекової ситуації.