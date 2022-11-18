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На порядку денному ядерний удар і Новий рік. Українські чиновники розвеселили соцмережі

Надія Клочко
glavcom.ua
На порядку денному ядерний удар і Новий рік. Українські чиновники розвеселили соцмережі
Донецькі чиновники в один день відзвітували про підготовку до Нового року та ядерного удару
фото з відкритих джерел

Під час війни українським чиновникам у своїй роботі доводиться поєднувати підготовку до Нового року з навчаннями на випадок ядерного удару

Користувачі соцмереж звернули увагу на цікавий момент у роботі Донецької військової обласної адміністрації: протягом одного дня чиновники провели відпрацювання алгоритму дій у разі ядерного удару та обговорили підготовку до святкування новорічних свят.

На сайті адміністрації учора, 17 листопада, вийшов пресреліз про те, що відбулась онлайн-нарада щодо організації проведення різдвяних та новорічних свят для дітей Донеччини. А буквально через пів години вийшло повідомлення про те, що чиновники Донеччини відпрацювали в онлайновому режимі алгоритм дій на випадок ядерного удару по Донеччині.

На порядку денному ядерний удар і Новий рік. Українські чиновники розвеселили соцмережі фото 1

Користувачі соцмереж вважають, що такі моменти у роботі українських чиновників є чудовою ілюстрацією стійкості та мужності українського народу в умовах війни.

«Ситуація наступна: Донецька область одночасно готується до ядерного удару та новорічних ялинок. Чи будуть поєднувати ці заходи, поки що не повідомляється. Як на мене – чудова ілюстрація стійкості та мужності українського народу. Щоб не відбувалося навкруг, ми усвідомлюємо, що життя триває», – написав у Facebook журналіст Андрій Романенко.

На порядку денному ядерний удар і Новий рік. Українські чиновники розвеселили соцмережі фото 2

Нагадаємо, раніше у Дніпрі розгорілася палка дискусія щодо того, чи доцільно під час війни ставити новорічну ялинку у центрі міста. Міський голова Дніпра Борис Філатов вирішив порадитися із містянами щодо встановлення ялинки та новорічних декорацій. 

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Теги: війна ядерна зброя Донеччина новорічні свята соціальні мережі

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