Кличко розповів, як столиця цьогоріч святкуватиме Новий рік і Різдво

Столична влада підтримує встановлення новорічної ялинки

У Києві на Різдво та Новий рік масових святкувань не буде. Проте столична влада попередньо планує встановлення новорічної ялинки, але все залежатиме від безпекової ситуації. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко у «Великому інтерв’ю Вадима Карп’яка» в ефірі телемарафону.

«Новий рік і Різдво скасовувати ніхто не буде. Я переконаний, що кожен зможе відсвяткувати у своїй родині. Масових святкувань у нас сто відсотків не буде. Що стосується новорічної ялинки, ми зараз розглядаємо це питання, відштовхуючись від безпеки. Але ми хочемо, щоб у ці складні часи ялинка була», – сказав мер.

Кличко зазначив, що буде ялинка чи ні, стане відомо ближче до Нового року, але попередньо влада підтримує її встановлення. – «Тому що атмосфера Нового року має бути».

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що не виключає сценарію повного блекауту в Києві за відсутності електроенергії, тепла, води і зв’язку та закликає киян підготувати необхідні запаси й продумати можливість тимчасового переїзду за місто.

Крім того, повідомлялось, що у випадку повного відключення електроенергії, у Києві планують тотальну евакуацію – приблизно 3 млн мешканців міста.

Додамо, що православна церква України дозволила єпархіям у 2022 році проводити богослужіння на Різдво Христове за Новоюліанським календарем, тобто 25 грудня.