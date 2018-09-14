Чоловік «замінував» на Подолі банк, якому заборгував гроші



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Вибухотехніки здійснили ретельну перевірку будівлі

Під час перевірки з приміщення банку евакуювали майже 300 чоловік

У четвер, 13 вересня, опівдні до чергової частини Подільського управління поліції надійшло анонімне повідомлення про замінування банку. На місце події на вулицю Андріївську прибули екіпажі патрульних, слідчо-оперативна група територіального управління поліції, спеціалісти вибухотехнічної служби та кінологи.

Під час перевірки з приміщення евакуювали майже 300 чоловік. Працівники профільних служб здійснили ретельну перевірку будівлі: небезпечних речовин та предметів не знайдено, повідомляє прес-служба поліції Києва.

Правоохоронці провели комплекс оперативно-розшукових заходів, а відтак встановили місце перебування чоловіка, який зробив неправдиве повідомлення про замінування. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Зловмисником виявився 59-річний киянин, який, за попередньою інформацією, є боржником цієї банківської установи.

Слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, 11 вересня столичні правоохоронці затримали чоловіка, який вирішив пожартувати та зателефонував у поліцію з повідомленням про замінування супермаркету в Подільському районі