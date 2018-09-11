Поліція затримала жартівника, який «замінував» супермаркет



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Нацполіція На місце події виїхала слідчо-оперативна група, кінологи та вибухотехніки

За такий «жарт» фігуранту загрожує до шести років позбавлення волі

Столичні правоохоронці затримали чоловіка, який вирішив пожартувати та зателефонував у поліцію з повідомленням про замінування супермаркету в Подільському районі. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Інформація про замінування надійшла у понеділок, 10 вересня, близько 22-ї години. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, кінологи та вибухотехніки.

Т.в.о начальника Подільського управління поліції Наталія Зіненко повідомила, що, прибувши на виклик, працівники поліції евакуювали близько 50 осіб, а вибухотехніки ретельно оглянули приміщення та прилеглу територію. У результаті перевірки небезпечних предметів і речовин не виявлено. «Згодом нам стало відомо, що виклик був здійснений із мобільного телефону. Після проведення комплексу оперативно-розшукових заходів ми встановили місце перебування «жартівника», якого згодом затримали. Ним виявився 24-річний киянин, у якого вилучили засіб зв’язку, з якого був здійснений дзвінок. Підозрюваний розповів, що під час розпивання алкогольних напоїв із друзями вирішив так пожартувати», - додала Зіненко.

Слідчим відділом Подільського управління поліції відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

Зловмисника затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі готуються матеріали для оголошення чоловіку повідомлення про підозру у вчиненні злочину та обрання запобіжного заходу. За такий «жарт» фігуранту загрожує до шести років позбавлення волі.

Як повідомлялося, 10 вересня невідомий повідомив про мінування супермаркету «ЕКО маркет» у Києві.