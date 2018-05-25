Цими вихідними фонтани у Києві працюватимуть довше

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Фонтани на Майдані працюватимуть увесь день

Із 25 до 28 травня усі фонтани на Майдані Незалежності працюватимуть із 9:00 до 24:00.

«Великий» та «Малі» фонтани протягом цього часу працюватимуть із музикою.

Фонтанний комплекс в акваторії Русанівського каналу працюватиме протягом дня без перерв. Світло-музична вистава триватиме із 21:00 до 23:00 усі чотири дні. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Нагадаємо, минулого року було проведено реконструкцію фонтанного комплексу, який складається з одного «Великого» та шести «Малих» фонтанів. До цього часу комплекс не функціонував майже три роки.

Також за останні два роки в акваторії Русанівського каналу було збудовано новий фонтанний комплекс, який складається із дванадцяти окремих фонтанів.

Нагадаємо, 1 травня увечері на Майдані Незалежності в центрі Києва запрацювали світло-музичні фонтани. Фонтани зачаровують своїм музичним розмаїттям щодня з 21:00 до 23:00. Щопонеділка всі комплексі відпочивать і готуються до чергового яскравого тижня.