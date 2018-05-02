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    На Майдані запрацювали музичні фонтани: феєричне відео з повітря

    Цього року музичний репертуар фонтанів значно розширився
    У вівторок, 1 травня, увечері на Майдані Незалежності в центрі Києва запрацювали світло-музичні фонтани. Цього року музичний репертуар фонтанів значно розширився. Зокрема, кияни та гості столиці зможуть почути такі композиції: Джамала, Бумбокс – «Злива»,  Океан Ельзи – «Майже весна», Elvis Presley –
    • Сьогодні, 08:06
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    На Майдані стартував сезон фонтанів
    Фото: Інформатор
    На Майдані стартував сезон фонтанів

    Цього року музичний репертуар фонтанів значно розширився

    У вівторок, 1 травня, увечері на Майдані Незалежності в центрі Києва запрацювали світло-музичні фонтани.

    Цього року музичний репертуар фонтанів значно розширився. Зокрема, кияни та гості столиці зможуть почути такі композиції: Джамала, Бумбокс – «Злива»,  Океан Ельзи – «Майже весна», Elvis Presley – «A Little Less Conversation», Джамала – «1944», Pianoboy – «Кохання», The Hardkiss – «Журавлі», Queen – «I want to break free», Shirley Bassey – «History Repeating» та інші.

    Світло-музичні фонтани у центрі столиці будуть працювати щоденно, окрім понеділка, з 21:00 до 23:00.

    Як відомо, минулого року було проведено реконструкцію фонтанного комплексу, який складається з одного «Великого» та шести «Малих» фонтанів. До цього часу комплекс не функціонував майже три роки.

    Також за останні два роки в акваторії Русанівського каналу було збудовано новий фонтанний комплекс, який складається з 12 окремих фонтанів. Він також буде працювати в усі дні, крім понеділка.

    Нагадаємо, 28 квітня у Києві на Майдані Незалежності  провели тестовий запуск фонтанів.

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