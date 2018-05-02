На Майдані запрацювали музичні фонтани: феєричне відео з повітря

Цього року музичний репертуар фонтанів значно розширився

У вівторок, 1 травня, увечері на Майдані Незалежності в центрі Києва запрацювали світло-музичні фонтани. Цього року музичний репертуар фонтанів значно розширився. Зокрема, кияни та гості столиці зможуть почути такі композиції: Джамала, Бумбокс – «Злива», Океан Ельзи – «Майже весна», Elvis Presley –



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Фото: Інформатор На Майдані стартував сезон фонтанів

Цього року музичний репертуар фонтанів значно розширився

У вівторок, 1 травня, увечері на Майдані Незалежності в центрі Києва запрацювали світло-музичні фонтани.

Цього року музичний репертуар фонтанів значно розширився. Зокрема, кияни та гості столиці зможуть почути такі композиції: Джамала, Бумбокс – «Злива», Океан Ельзи – «Майже весна», Elvis Presley – «A Little Less Conversation», Джамала – «1944», Pianoboy – «Кохання», The Hardkiss – «Журавлі», Queen – «I want to break free», Shirley Bassey – «History Repeating» та інші.

Світло-музичні фонтани у центрі столиці будуть працювати щоденно, окрім понеділка, з 21:00 до 23:00.

Як відомо, минулого року було проведено реконструкцію фонтанного комплексу, який складається з одного «Великого» та шести «Малих» фонтанів. До цього часу комплекс не функціонував майже три роки.

Також за останні два роки в акваторії Русанівського каналу було збудовано новий фонтанний комплекс, який складається з 12 окремих фонтанів. Він також буде працювати в усі дні, крім понеділка.

Нагадаємо, 28 квітня у Києві на Майдані Незалежності провели тестовий запуск фонтанів.