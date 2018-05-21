Цього року на 163 столичних вулицях буде встановлено LED-освітлення

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На 2018 рік по всьому місту передбачено заміну близько 13 тисяч LED світильників

Київ активно переходить на LED-освітлення. Так з початку року його встановили на вул. Парково-Сирецькій, вул. Озерній, вул. Коноплянській, вул. Ірпінській, вул. Чистяківській та вул. Полковника Затєвахіна. А до кінця року сучасні та енергоефективні лампи з’являться на 163 об’єктах столиці. Про це повідомив директор КП «Київміськсвітло» Владимир Круценко під час ефіру на ТРК Київ.

«Міська влада працює над покращенням освітленості міста. Освітлення у багатьох районах столиці вже зношене та застаріле. Тому, ми прикладаємо максимум зусиль для того, щоб зовнішнє освітлення Києва відповідало усім світовим стандартам, було енергоефективне та функціональне. І, якщо минулого року, LED-освітлення було встановлене лише на 14 об'єктах, то у цьому році ми замінимо освітлення на 163», - сказав він.

За його словами, це дасть змогу зекономити від 30% до 50% бюджетних коштів електроенергії на рік.

Згодом, нове освітлення очікують наступні проспекти, вулиці та бульвари: Дружби Народів, Академіка Вернадського, Електротехнічна, Дружківська, Прирічна, Ігоря Шамо, Павла Тичини, Саксаганського, Жилянська, Московська та інші.

Прибудинкові території: проспект Оболонський, вул. Амвросія Бучми, Івана Миколайчука, Павла Тичини, Березняківська та інші.

Парки та сквери: Наводницький парк, Солом’янський та Печерський ландшафтний парк та інші.

Загалом на 2018 рік по всьому місту передбачено заміну близько 13 тисяч LED-світильників, що становить майже 17% від загальної кількості ламп які знаходяться на балансі та утриманні підприємства.

Як повідомлялося, 17 травня Київрада затвердила план дій сталого енергетичного розвитку Києва на 2018 -2020 роки.

Джерело: Вечірній Київ