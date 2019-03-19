Де цього тижня у Києві не буде води (графік відключень)
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Київводоканал проводить планові ремонтні роботи
«Київводоканал» попередив про відключення води цього тижня.
Як повідомляє прес-служба компанії, для надійної роботи систем водопостачання «Київводоканал» проводить ремонтні роботи.
У зв`язку з цим буде відключено водопостачання за наступними адресами:
20 березня
з 9.00 до 21.00
- вул. Чигиринська, всі будинки з № 78 по № 120;
- вул. Їжакевича, 66/7, 64/16;
- вул. Осиповського, 55/12, 57/17, 59/2.
21 березня
з 8.00 до 17.30
- вул. Бульварно-Кудрявська, 40, 47, 49, 51;
- вул. Дмитрівська, 18, 24;
- вул. Тургенівська, 14, 16.
21 березня
з 9.00 до 23.00
- вул. Ломоносова, 56.
До слова, «Київводоканал» розпочав роботу в рамках стратегії поступової відмови від знезараження питної води хлором, замінюючи його на діоксид хлору, який більш безпечний із точки зору експлуатації та має тривалішу знезаражувальну дію.