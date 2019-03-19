Де цього тижня у Києві не буде води (графік відключень)



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Київводоканал проводить планові ремонтні роботи

«Київводоканал» попередив про відключення води цього тижня.

Як повідомляє прес-служба компанії, для надійної роботи систем водопостачання «Київводоканал» проводить ремонтні роботи.

У зв`язку з цим буде відключено водопостачання за наступними адресами:

20 березня

з 9.00 до 21.00

вул. Чигиринська, всі будинки з № 78 по № 120;

вул. Їжакевича, 66/7, 64/16;

вул. Осиповського, 55/12, 57/17, 59/2.

21 березня

з 8.00 до 17.30

вул. Бульварно-Кудрявська, 40, 47, 49, 51;

вул. Дмитрівська, 18, 24;

вул. Тургенівська, 14, 16.

21 березня

з 9.00 до 23.00

вул. Ломоносова, 56.

До слова, «Київводоканал» розпочав роботу в рамках стратегії поступової відмови від знезараження питної води хлором, замінюючи його на діоксид хлору, який більш безпечний із точки зору експлуатації та має тривалішу знезаражувальну дію.