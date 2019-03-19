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    Де цього тижня у Києві не буде води (графік відключень)

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    Де цього тижня у Києві не буде води (графік відключень)

    Київводоканал проводить планові ремонтні роботи

    «Київводоканал» попередив про відключення води цього тижня.

    Як повідомляє прес-служба компанії, для надійної роботи систем водопостачання «Київводоканал» проводить ремонтні роботи.

    У зв`язку з цим буде відключено водопостачання за наступними адресами:

    20 березня

    з 9.00 до 21.00

    • вул. Чигиринська, всі будинки з № 78 по № 120;
    • вул. Їжакевича, 66/7, 64/16;
    • вул. Осиповського, 55/12, 57/17, 59/2.

    21 березня

    з 8.00 до 17.30

    • вул. Бульварно-Кудрявська, 40, 47, 49, 51;
    • вул. Дмитрівська, 18, 24;
    • вул. Тургенівська, 14, 16.

    21 березня

    з 9.00 до 23.00

    • вул. Ломоносова, 56.

    До слова, «Київводоканал» розпочав роботу в рамках стратегії поступової відмови від знезараження питної води хлором, замінюючи його на діоксид хлору, який більш безпечний із точки зору експлуатації та має тривалішу знезаражувальну дію.

    Київ вода Київводоканал ремонт водопостачання
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