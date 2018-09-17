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    Новини

    Де цього тижня у Києві не буде води (список вулиць)

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    Де цього тижня у Києві не буде води (список вулиць)

    «Київводоканал» проводитиме ремонтні роботі

    «Київводоканал» попередив про планові ремонтні роботі, які буде проведено цього тижня у Києві.

    Повідомляється, що ремонтні роботи проводитимуться для надійної роботи систем водопостачання.

    У зв`язку з цим 20 вересня з 8:00 до 21:00 буде відключено водопостачання за наступними адресами:

    • вул. С. Сосніних, 12,14, 14-А,16,18/1;
    • вул. Кучера,2, 2-А;
    • вул. Польова,67, 71;
    • вул. Т. Яблонської,1-А.

    «Київводоканал» просить вибачення за тимчасові незручності і нагадує про необхідність заздалегідь запастися водою.

    Як повідомлялося, 17 вересня у Києві на розі вулиць Вадима Гетьмана та Виборзької через пошкодження залізобетонного колектору Д-5, яке сталося через газову корозію, з-під асфальтового покриття посунувся ґрунт. 

    Київ вода Київводоканал ремонт водопостачання
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