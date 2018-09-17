Де цього тижня у Києві не буде води (список вулиць)



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«Київводоканал» проводитиме ремонтні роботі

«Київводоканал» попередив про планові ремонтні роботі, які буде проведено цього тижня у Києві.

Повідомляється, що ремонтні роботи проводитимуться для надійної роботи систем водопостачання.

У зв`язку з цим 20 вересня з 8:00 до 21:00 буде відключено водопостачання за наступними адресами:

вул. С. Сосніних, 12,14, 14-А,16,18/1;

вул. Кучера,2, 2-А;

вул. Польова,67, 71;

вул. Т. Яблонської,1-А.

«Київводоканал» просить вибачення за тимчасові незручності і нагадує про необхідність заздалегідь запастися водою.

Як повідомлялося, 17 вересня у Києві на розі вулиць Вадима Гетьмана та Виборзької через пошкодження залізобетонного колектору Д-5, яке сталося через газову корозію, з-під асфальтового покриття посунувся ґрунт.