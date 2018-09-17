Де цього тижня у Києві не буде води (список вулиць)
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«Київводоканал» проводитиме ремонтні роботі
«Київводоканал» попередив про планові ремонтні роботі, які буде проведено цього тижня у Києві.
Повідомляється, що ремонтні роботи проводитимуться для надійної роботи систем водопостачання.
У зв`язку з цим 20 вересня з 8:00 до 21:00 буде відключено водопостачання за наступними адресами:
- вул. С. Сосніних, 12,14, 14-А,16,18/1;
- вул. Кучера,2, 2-А;
- вул. Польова,67, 71;
- вул. Т. Яблонської,1-А.
«Київводоканал» просить вибачення за тимчасові незручності і нагадує про необхідність заздалегідь запастися водою.
Як повідомлялося, 17 вересня у Києві на розі вулиць Вадима Гетьмана та Виборзької через пошкодження залізобетонного колектору Д-5, яке сталося через газову корозію, з-під асфальтового покриття посунувся ґрунт.