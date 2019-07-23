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    Де сьогодні у Києві немає холодної води (адреси)

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    Де сьогодні у Києві немає холодної води (адреси)

    На мережі водопостачання продяться ремонтні роботи

    У вівторок, 23 липня, у Києві за низкою адрес відсутнє холодне водопостачання.

    Як повідомляє пресслужба «Київводоканалу», через пошкодження на мережі тимчасово відсутнє водопостачання за адресою:

    • вул. Михайла Донця, 27А.

    Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.

    «Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

    Крім того, раніше повідомлялося, що у зв’язку з плановими ремонтними роботами сьогодні з 9:00 до 24:00 буде відсутнє водопостачання за адресами:

    • вул. Бориспільська, 11, 13, 15, 28, 28/1.

    Нагадаємо, вже другий тиждень тривають аварійно-відновлювальні роботи на Мостицькому колекторі.

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