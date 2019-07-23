Де сьогодні у Києві немає холодної води (адреси)



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На мережі водопостачання продяться ремонтні роботи

У вівторок, 23 липня, у Києві за низкою адрес відсутнє холодне водопостачання.

Як повідомляє пресслужба «Київводоканалу», через пошкодження на мережі тимчасово відсутнє водопостачання за адресою:

вул. Михайла Донця, 27А.

Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.

«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

Крім того, раніше повідомлялося, що у зв’язку з плановими ремонтними роботами сьогодні з 9:00 до 24:00 буде відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Бориспільська, 11, 13, 15, 28, 28/1.

Нагадаємо, вже другий тиждень тривають аварійно-відновлювальні роботи на Мостицькому колекторі.