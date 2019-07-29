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    Де сьогодні у Києві немає води через аварії

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    Де сьогодні у Києві немає води через аварії

    Київводоканал планує за добу відновити водопостачання

    Сьогодні, 29 липня, на мережі холодного водопостачання у Києві сталася аварія. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

    Ремонтні бригади вже працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • вул. Пирогівський шлях, 48

    «Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

    Нагадаємо, «Київводоканал» висловив стурбованість у зв’язку з тим, що у Деснянському районі столиці, в межах охоронної зони Деснянської водопровідної станції «Київводоканалу», ведуться підготовчі роботи до будівництва. Це є нонсенсом та суперечить чинним санітарним правилам та нормам. Пошкодження водоводів чи створення проблем в роботі ковша несуть загрозу стабільному забезпеченню питною водою більшої частини Києва, зазначили у водоканалі.

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