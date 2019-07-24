«Київводоканал» б’є тривогу: більша частина міста може залишитися без води (фото, відео)



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Будівництво планується в межах охоронної зони Деснянської водопровідної станції Фото: Київводоканал

У Києві планується будівництво, яке несе загрозу Деснянській водопровідній станції

В Деснянському районі столиці, в межах охоронної зони Деснянської водопровідної станції «Київводоканалу», ведуться підготовчі роботи до будівництва.

«Київводоканал» глибоко стурбований такою ситуацією, оскільки ділянка, яка зараз огороджується бетонним парканом, знаходиться безпосередньо на водоводах Д=1200-1400 мм, які транспортують воду з водозабірного ковша на очисні споруди водопровідної станції. Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Сам ківш теж розташований в районі 300 метрів від ділянки, що є нонсенсом та суперечить чинним санітарним правилам та нормам. Ківш та водоводи мають стратегічне значення для Києва, адже Деснянська водопровідна станція забезпечує 65% питної води міста», - йдеться в повідомленні.

«З водозабірних споруд ковша по сифонних водоводах вода поступає на насосну водопровідну станцію першого підйому. Далі по напірних водоводах подається на очисні споруди. Після проходження всіх циклів підготовки питна вода транспортується до домівок киян», - пояснили у «Київводоканалі».

Зона водозабезпечення Деснянської водопровідної станції позначена на карті рожевим кольором:

Пошкодження водоводів, чи створення проблем в роботі ковша несуть загрозу стабільному забезпеченню питною водою більшої частини Києва, зазначили у водоканалі.

«Київводоканал» буде звертатися у відповідні інстанції для з’ясування обставин, за яких стала можлива підготовка до будівництва, а також вживатиме всіх можливих в рамках чинного законодавства заходів для збереження цілісності та охорони об’єктів інфраструктури Деснянської водопровідної станції.