Де сьогодні у Києві немає води через аварії
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Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень
Сьогодні, 6 лютого, ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання. Про це повідомляє прес-служба «Київводокаалу».
Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
- вул. Зодчих, 58А.
«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».
Раніше «Київводоканал» повідомив про планові ремонтні роботи, які проводитимуться цього тижня, у зв`язку з чим буде відключено водопостачання за низкою адрес.