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    Де сьогодні у Києві немає води через аварії

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    Де сьогодні у Києві немає води через аварії

    Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень

    Сьогодні, 6 лютого, ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання. Про це повідомляє прес-служба «Київводокаалу».

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • вул. Зодчих, 58А.

    «Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

    Раніше «Київводоканал» повідомив про планові ремонтні роботи, які проводитимуться цього тижня, у зв`язку з чим буде відключено водопостачання за низкою адрес.

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