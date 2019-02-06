Де сьогодні у Києві немає води через аварії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень

Сьогодні, 6 лютого, ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання. Про це повідомляє прес-служба «Київводокаалу».

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Зодчих, 58А.

«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

Раніше «Київводоканал» повідомив про планові ремонтні роботи, які проводитимуться цього тижня, у зв`язку з чим буде відключено водопостачання за низкою адрес.