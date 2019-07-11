Де сьогодні у Києві немає води через аварії



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Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкодження

Водопостачання обіцяють відновити за добу

У четвер, 11 липня, сталася аварія на мережі холодного водопостачання у Києві.

Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Ніжинська, 7.

«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 3 липня на базі Деснянської водопровідної станції відбулося показове навчання з питань цивільного захисту, яке проводили представники Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Київської служби порятунку, Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. В навчаннях було задіяно 8 одиниць техніки та біля 35 фахівців особового складу різних підрозділів. Під час навчань було відтворено порядок дій при аварійній ситуації з витоком хлору. За легендою витік хлору відбувся у зв`язку з пошкодженням трубопроводу переливної станції.