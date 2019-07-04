У Києві під час навчань було відтворено дії при аварійній ситуації з витоком хлору



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В навчаннях було задіяно 8 одиниць техніки та біля 35 фахівців особового складу різних підрозділів

3 липня на базі Деснянської водопровідної станції відбулося показове навчання з питань цивільного захисту, яке проводили представники Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Київської служби порятунку, Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. В навчаннях було задіяно 8 одиниць техніки та біля 35 фахівців особового складу різних підрозділів.

Під час навчань було відтворено порядок дій при аварійній ситуації з витоком хлору. За легендою витік хлору відбувся у зв`язку з пошкодженням трубопроводу переливної станції.

Отримавши сигнал про пошкодження хлоропроводу, диспетчер оперативно повідомив про це рятувальним службам та провів розрахунки, щоб встановити ступінь загрози.

Довкола місця витоку була утворена водяна завіса, щоб хімічна речовина не розповсюджувалася за межі хлорного господарства. Тим часом до місця аварії прибули бригади мобільного рятувального центру, мобільної лабораторії екологічного контролю, пожежники та працівники Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Після того, як спеціалісти лабораторії екологічного контролю виміряли ступінь зараження навколишнього середовища, представники мобільного рятувального центру у спеціальному устаткуванні зайшли на територію хлорного господарства, врятували постраждалого та усунули пошкодження трубопроводу. Після знезараження території аварійні бригади Київводоканалу відновили працездатність об`єкту.

Постраждалого транспортували до палатки дезактивації, де в результаті обробки спеціальним розчином була нейтралізована дія хлору. Після цього йому надали невідкладну допомогу спеціалісти Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Головною метою навчань було відпрацювання злагодженості дій різних підрозділів у випадку надзвичайної ситуації.

«Навчання дали нам можливість придбати досвід ліквідації аварійних ситуацій, що можуть виникнути на об`єктах Київводоканалу та інших об`єктах підвищеного рівня небезпеки. На щастя, таких випадків не траплялося, і вірогідність такої аварії дуже мала, адже всі системи працюють безперебійно. Ціла низка автоматизованих систем хлорного господарства сьогодні пройшла випробування. Ми бачимо, що все працює ефективно, як і було передбачено проектом. Сьогодні нашим головним завданням було відпрацювати взаємодію підрозділів, і ми переконалися, що всі ланки виконують свої завдання на належному рівні», - сказав генеральний директор Київводоканалу Дмитро Новицький.

Він також підкреслив, що хлорне господарство Деснянської водопровідної станції знаходиться безпосередньо поруч з житловою забудовою та об’єктами соціального призначення, тому керівництво Київводоканалу подбало про всі можливі заходи безпеки.

В рамках мінімізації ризиків аварійних ситуацій в 2018 році була проведена реконструкція хлорного господарства, яке експлуатується більше 50 років.

За кошти міського бюджету, виділені в рамках Програми економічного і соціального розвитку міста Києва, було замінено обладнання, встановлене ще у 1968 році, на сучасне, яке може виконувати не тільки превентивну функцію, а й максимально локалізувати наслідки в разі виникнення позаштатної ситуації.

В ході реконструкції було облаштовано нові системи, серед них: система виявлення витоку хлору, система аварійної вентиляції, система аварійного поглинання та нейтралізації хлору, система диспетчеризації на рівні хлорного господарства, система «водяної завіси» (захисту від розповсюдження хлору).