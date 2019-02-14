Де сьогодні у Києві немає води через аварії (адреси)
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Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень
Сьогодні, 14 лютого, у Києві через пошкодження на мережі відсутнє водопостачання за кількома адресами. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».
Ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.
Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
- ст. м. «Палац спорту»;
- вул. Чигоріна, 14.
«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».
Нагадаємо, раніше «Київводоканал» попередив про планові відключення водопостачання цього тижня.