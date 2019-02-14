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    Де сьогодні у Києві немає води через аварії (адреси)

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    Де сьогодні у Києві немає води через аварії (адреси)

    Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень

    Сьогодні, 14 лютого, у Києві через пошкодження на мережі відсутнє водопостачання за кількома адресами. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

    Ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • ст. м. «Палац спорту»;
    • вул. Чигоріна, 14.

    «Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

    Нагадаємо, раніше «Київводоканал» попередив про планові відключення водопостачання цього тижня.

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