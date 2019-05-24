День Києва: на яких вулицях буде обмежено рух транспорту



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Громадський транспорт змінить схеми руху

Під час традиційного урочистого святкування Дня столиці та Дня Києва передбачено тимчасове обмеження транспортного руху. Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

Зокрема, заплановано обмеження транспортного руху:

25-26 травня – під час фестивалю «Країна Франкіана» на площі імені Івана Франка до перехрестя з вул. Ольгинською;

– під час фестивалю «Країна Франкіана» на площі імені Івана Франка до перехрестя з вул. Ольгинською; 25 травня з 05:30 до 17:30 – під час міжнародних змагань з велосипедного спорту «RACE HORIZON PARK» за маршрутом: площа Перемоги – просп. Перемоги – розворот біля станції метро «Шулявська» – просп. Перемоги – площа Перемоги. Читайте також «Пробіг під каштанами» внесе зміни у рух транспорту (схеми) Сьогодні, 15:18 Столиця два дні святкуватиме День Києва (програма заходів) Сьогодні, 14:45

– під час міжнародних змагань з велосипедного спорту «RACE HORIZON PARK» за маршрутом: площа Перемоги – просп. Перемоги – розворот біля станції метро «Шулявська» – просп. Перемоги – площа Перемоги.

Перекриття транспортного руху передбачено також:

25-26 травня під час фестивалю «Країна Франкіана» на площі Івана Франка до перехрестя з вул. Станіславського;

під час фестивалю «Країна Франкіана» на площі Івана Франка до перехрестя з вул. Станіславського; міжнародних змагань з велосипедного спорту «RACE HORIZON PARK» за маршрутами: 25 травня з 05:30 до 17:30 – вул. Хрещатик – б-р Тараса Шевченка; 26 травня з 09:30 до 16:00 – вул. Миколи Грінченка – вул. Кіровоградська – просп. Валерія Лобановського – вул. Андрія Головка – вул. Солом’янська – вул. Протасів Яр – вул. Миколи Грінченка (старт-фініш біля будинку № 28 на вул. Солом’янська);

– вул. Хрещатик – б-р Тараса Шевченка; – вул. Миколи Грінченка – вул. Кіровоградська – просп. Валерія Лобановського – вул. Андрія Головка – вул. Солом’янська – вул. Протасів Яр – вул. Миколи Грінченка (старт-фініш біля будинку № 28 на вул. Солом’янська); 26 травня з 08:00 до 15:00 під час 27-го спортивно-благодійного «Пробігу під каштанами» за маршрутом: Майдан Незалежності – вул. Хрещатик – вул. Велика Васильківська – площа Льва Толстого – вул. Велика Васильківська – вул. Фізкультури – НСК «Олімпійський» – вул. Еспланадна – вул. Басейна – вул. Хрещатик – Майдан Незалежності.

Як повідомлялося, громадський транспорт змінить рух 26 травня із 08:00 орієнтовно до 15:00 у зв’язку із проведенням спортивно-масового благодійного заходу «Пробіг під каштанами».

Окрім того, у зв’язку із проведенням святкових заходів до Дня Києва 25 та 26 травня можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену.

Нагадаємо, 25 та 26 травня на киян та гостей міста чекає велика святкова програма, яка нараховує 26 заходів різноманітної тематики. Центральною подією святкування Дня Києва стане великий концерт на Контрактовій площі легендарного гурту «Space» Дідьє Маруані у супроводі симфонічного оркестру.