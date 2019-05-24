У вихідні буде обмежено вхід на кілька станцій столичної підземки



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У вихідні столиця святкуватиме День міста

25 та 26 травня у зв’язку із проведенням святкових заходів до Дня Києва можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену. Про це повідомили у КП «Київський метрополітен».

Так, 25 та 26 травня можливе обмеження (не закриття) на вхід станції «Контрактова площа» після проведення святкових концертів на Контрактовій площі.

26 травня можливе обмеження (не закриття) на вхід станції «Виставковий центр» після проведення концерту на території Національного комплексу «Експоцентр України».

Також 26 травня у зв’язку із проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу між командами «Динамо» (Київ) та «Львів» (Львів) можливі деякі зміни у роботі столичної підземки.

Так, після закінчення футболу, з метою забезпечення належного перевезення вболівальників, можливе обмеження (не закриття) на вхід пасажирів станцій «Палац спорту», «Олімпійська» та «Площа Льва Толстого».

У метрополітені уточнили, що обмеження застосовується із міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій, та перепрошують за тимчасові незручності.

Нагадаємо, 25 та 26 травня на киян та гостей міста чекає велика святкова програма, яка нараховує 26 заходів різноманітної тематики. Центральною подією святкування Дня Києва стане великий концерт на Контрактовій площі легендарного гурту «Space» Дідьє Маруані у супроводі симфонічного оркестру.

Звертаємо увагу, що під час святкування Дня Києва та Дня столиці 25 та 26 травня передбачено тимчасове обмеження руху транспорту низкою вулиць.