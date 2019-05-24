«Пробіг під каштанами» внесе зміни у рух транспорту (схеми)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У роботу громадського транспорту внесено тимчасові зміни

У неділю, 26 травня, з 08:00 орієнтовно до 15:00 у зв’язку із проведенням спортивно-масового благодійного заходу «Пробіг під каштанами» вносяться тимчасові зміни в роботу громадського транспорту.

Зокрема, за інформацією КП «Київпастранс», рух організовується:

автобусів маршруту № 20 – від ж/м Корчувате до вул. Ділової;

автобусів маршрутів №№ 24, 114 –відповідно від Національного музею історії України у Другій світовій війні та вул. Милославської до вул. Богдана Хмельницького за власними маршрутами, далі – вул. Володимирська – б-р Тараса Шевченка – вул. Симона Петлюри – залізничний вокзал «Центральний» – вул. Симона Петлюри – б-р Тараса Шевченка – вул. Леонтовича – вул. Богдана Хмельницького – вул. Володимирська, далі – за власними маршрутами;

автобусів маршруту № 69 – від вул. Литвиненко-Вольгемут до вул. Тарасівської;

автобусів маршруту № 118 – від ст. м. «Чернігівська» до ст. м. «Палац Спорту»;

тролейбусів маршрутів №№ 5, 7, 8, 17 – відповідно від вул. Білицької, вул. Чорнобильської, вул. Смілянської та площі Космонавтів до вул. Терещенківської;

тролейбусів маршруту № 9 – від Міжнародного аеропорту «Київ» («Жуляни») до залізничного вокзалу «Південний»;

– від Міжнародного аеропорту «Київ» («Жуляни») до залізничного вокзалу «Південний»; тролейбусів маршруту № 12 – від ст. м. «Васильківська» до ст. м. «Либідська»;

– від ст. м. «Васильківська» до ст. м. «Либідська»; тролейбусів маршруту № 14 – від Ботанічного саду до ст. м. «Палац Спорту».

Як повідомлялося, 26 травня у Києві відбудеться 27-й спортивно-масовий благодійний захід «Пробіг під каштанами».

Під час заходу, із 08:00 до 15:00, у столиці перекриють рух транспорту низкою центральних вулиць за маршрутом пробігу: Майдан Незалежності – вулиця Хрещатик – площа Льва Толстого – вулиця Велика Васильківська – розворот на вулиці Діловій – вулиця Велика Васильківська – площа Льва Толстого – вулиця Хрещатик – Майдан Незалежності.