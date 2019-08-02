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    Депутат Київської облради встановив рекорд світу (фото)

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    Паралімпієць Олег Іваненко з<span lang="UK">а 18 годин безперервного запливу подолав 6</span><span class="textexposedshow">2 кілометри</span> - Депутат Київської облради встановив рекорд світу (фото)
    Паралімпієць Олег Іваненко за 18 годин безперервного запливу подолав 62 кілометри
    Фото: Олег Іваненко, Facebook

    Олег Іваненко підкорив водну стихію Ла-Маншу

    Депутат Київської обласної ради, паралімпієць Олег Іваненко встановив рекорд світу, підкоривши водну стихію Ла-Маншу.

    Після підкорення протоки Босфор, броварчанин Іваненко 1 серпня взяв нову висоту, а точніше глибину (найменша глибина 23,5 м) - протоку Ла-Манш.

    «Є рекорд світу! Ла-Манш підкорений! І можна сказати, що навіть двічі. За 18 годин безперервного запливу я подолав 62 кілометри. А це майже в два рази більше, ніж передбачалося, якби ми пливли по прямому курсу. Але через сильні течії і вітер довелося йти галсами. Звідси і вийшла така збільшена протяжність запливу. До ночі температура повітря впала майже до +12, піднявся сильний вітер і пішли хвилі. Але я плив. Однак навіть при такій протяжності нашого шляху до французького берега ми не допливли всього 8 кілометрів. Почався відплив і ми потрапили в сильну течію, яку навіть суперпідготовлений паралімпієць подолати не зможе. Тому було прийнято непросте для мене рішення повертатися в англійський порт», - написав він на своїй сторінці у Facebook.

    Він подякував усім, хто його підтримував, і вибачився за те, що змусив усіх трохи понервувати цієї ночі. «Не дивлячись на те, що було холодно, мені і нашій команді було дуже «жарко» і не до того щоб викладати інформацію. Не витримувала навіть техніка. Але ми вистояли. Хочу вас заспокоїти - зі мною все добре. А тепер всій нашій команді треба відпочити і відновити сили. Всі подробиці наших пригод розповім вже вдома», - написав Іваненко.

    До слова, Іваненко балотувався у Верховну Раду по мажоритарному 97-му округу як кандидат від партії «Європейська Солідарність». Він отримав 16% голосів виборців. На цьому окрузі виграв кадидат від «Слуги народу» Микола Галушко з 37,75% голосів.

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