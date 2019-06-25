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    Депутат Негрич про ремонти в столиці: маємо підійти комплексно до наведення ладу в київських дворах

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    Депутат Київради Микола Негрич - Депутат Негрич про ремонти в столиці: маємо підійти комплексно до наведення ладу в київських дворах
    Депутат Київради Микола Негрич

    Депутат Київради пропонує відійти від практики точкових ремонтів дворів

    Запровадити програму комплексних ремонтів дворів у спальних районах столиці пропонує депутат Київради Микола Негрич. За його словами, такий підхід дасть змогу за кілька років навести лад у всіх київських дворах.

    Негрич переконаний: якщо відійти від практики точкових ремонтів, то результат буде більш якісним.

    «Сьогодні ми бачимо, як комунальники в одному дворі латають асфальт, а потім за тиждень починають замінювати мережі. Або встановлюють освітлення, а лавки та сміттєві майданчики відкладають на наступний рік. Переконаний, якщо ми почнемо акцентувати комплексні ремонти на окремих дворах – за кілька років побачимо комфортні та доглянуті двори у всіх районах столиці», - зазначив Негрич.

    Депутат додав, що програма «Комфортний дім» має включити ремонти прибудинкових територій, заміну освітлення у дворах, вікон та дверей у багатоповерхівках, а також встановлення лавок та облаштування сміттєвих майданчиків.

    «Наприклад, у моєму окрузі в Києві ми замінили у будинках вікна. Думаю, зовсім скоро з новими вікнами будуть всі багатоповерхівки. Тому маємо вже сьогодні планувати наступний крок. Якщо програма «Комфортний двір» запрацює – за кілька років матимемо зразкові двори у наших районах», - вважає Негрич.

    Як відомо, Київська міська рада виділила на модернізацію будинків, ремонт ліфтів та прибудинкових територій майже 5 мільярдів гривень.

    Нагадаємо, що депутат Микола Негрич ініціював встановлення на час літніх канікул камер спостереження біля шкільних спортмайданчиків.

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