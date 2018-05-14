Депутата райради, який погорів на хабарі, арештовано

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Затримання депутата Богуславської районної ради

Депутата взято під варту строком на 2 місяці з альтернативою внесення застави

Депутату Богуславської районної ради, який вимагав хабар у розмірі 16,5 тисяч доларів США за надання товариству в оренду земельної ділянки площею 30 га, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

«За клопотанням прокуратури Київської області депутата Богуславської районної ради, який являється радником голови Богуславської районної ради з питань соціально-економічного, культурного розвитку, здійснення економічних реформ, а також є Головою комісії з питань комісії з питань регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів, законності і правопорядку, взаємодії з правоохоронними органами і боротьби із корупцією, взято під варту строком на 2 місяці з альтернативою внесення застави на суму понад півмільйона гривень», - йдеться в повідомленні.

Прокурором Київської області Дмитром Чібісовим повідомлено про підозру вказаному депутату за ч. 3 ст. 369-2 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди) КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що депутат Богуславської районної ради вимагав у представника товариства 16 500 доларів США за надання в оренду земельної ділянки площею 30 га. Окрім цього, депутат вплинув на сільського голову щодо скликання позачергової сесії, щоб якнайшвидше вирішити питання про надання в оренду вказаної земельної ділянки.

Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 8 років з конфіскацією майна.

Як повідомлялося, 10 травня 61-річного посадовця було затримано біля адмінбудівлі Богуславської районної ради під час передачі 7 тисяч доларів США.