Детективна пригода на Окружній: Daewoo збив дівчину, яка тікала від чоловіка

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Фото: Інформатор Daewoo Nubira збив дівчину-порушника

Потерпіла попросила водія Daewoo не викликати «швидку» і поліцію, замовила таксі і поїхала з місця події

У п'ятницю, 18 травня, на Окружній дорозі Daewoo Nubira збив дівчину-порушника: вона намагалася перебігти 10-смугову дорогу.

Аварія трапилася навпроти готелю «Тиса» близько 4:00. Про це повідомляє Інформатор.

Daewoo Nubira рухався в бік Теремків. Згідно з розповіддю водія, він їхав зі швидкістю приблизно 70 кілометрів на годину в крайній лівій смузі. В цей час дорогу намагалася перебігти дівчина. Вона вже була біля відбійника, але їй не вдалося його перестрибнути і її відкинуло на проїжджу частину. Водій, в свою чергу, не встиг вчасно зреагувати, так як дівчина була одягнена повністю в темний одяг. Також водія Daewoo засліпили проїжджаючі по зустрічній машини.

Як уточнив водій, дівчина тікала від чоловіка. Коли її збив автомобіль, переслідувач зник з місця. Сама ж потерпіла попросила водія Daewoo не викликати «швидку» і поліцію. Дівчина замовила таксі і поїхала з місця події.

За словами водія, судячи з розбитої машині, постраждала отримала, як мінімум, забої.

На місці працювала патрульна поліція. Також прибула і «швидка», але допомога медиків не знадобилася.

Як повідомлялося, 16 травня пізно ввечері в Києві на проспекті Героїв Сталінграда сталася ДТП: Nissan Juke збив дівчину на регульованому пішохідному переході.