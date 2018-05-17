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    На Оболоні Nissan збив дівчину на світлофорі

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    ДТП на проспекті Героїв Сталінграда
    Фото: Інформатор
    ДТП на проспекті Героїв Сталінграда

    Дівчина в результаті ДТП потрапила до лікарні

    У середу, 16 травня, в Києві на проспекті Героїв Сталінграда сталася ДТП: Nissan Juke збив дівчину на регульованому пішохідному переході.

    Аварія трапилася близько 23:15. Про це повідомляє Інформатор.

    За словами патрульних, Nissan рухався по Героїв Сталінграда в бік Північного моста, в цей момент в районі зупинки громадського транспорту «Академія водного транспорту» дівчина переходила дорогу. В результаті стався наїзд на пішохода.

    Постраждалу госпіталізували в лікарню. На вигляд їй до 30 років. Також відзначимо, що взуття збитої дівчини розкидане на великій відстані одне від одного.

    Хто порушив і рухався на червоний сигнал світлофора, встановить слідство.

    На місці працювала патрульна поліція, слідчо-оперативна група, «швидка».

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    На Оболоні Nissan збив дівчину на світлофорі
    На Оболоні Nissan збив дівчину на світлофорі
    На Оболоні Nissan збив дівчину на світлофорі
    На Оболоні Nissan збив дівчину на світлофорі
    На Оболоні Nissan збив дівчину на світлофорі
    Фото: Інформатор

    Як повідомлялося, 15 травня пізно ввечері у Києві на Окружній мотоцикліст збив жінку на пішохідному переході. Від отриманих травм жінка померла.

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