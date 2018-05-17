На Оболоні Nissan збив дівчину на світлофорі

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Фото: Інформатор ДТП на проспекті Героїв Сталінграда

Дівчина в результаті ДТП потрапила до лікарні

У середу, 16 травня, в Києві на проспекті Героїв Сталінграда сталася ДТП: Nissan Juke збив дівчину на регульованому пішохідному переході.

Аварія трапилася близько 23:15. Про це повідомляє Інформатор.

За словами патрульних, Nissan рухався по Героїв Сталінграда в бік Північного моста, в цей момент в районі зупинки громадського транспорту «Академія водного транспорту» дівчина переходила дорогу. В результаті стався наїзд на пішохода.

Постраждалу госпіталізували в лікарню. На вигляд їй до 30 років. Також відзначимо, що взуття збитої дівчини розкидане на великій відстані одне від одного.

Хто порушив і рухався на червоний сигнал світлофора, встановить слідство.

На місці працювала патрульна поліція, слідчо-оперативна група, «швидка».

Як повідомлялося, 15 травня пізно ввечері у Києві на Окружній мотоцикліст збив жінку на пішохідному переході. Від отриманих травм жінка померла.