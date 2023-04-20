До Києва прибув Генсекретар НАТО Столтенберг (фото)

Столтенберг вшанував загиблих українських воїнів на Михайлівській площі

Сьогодні, 20 квітня, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прибув з робочим візитом до Києва. Про це пише Kyiv Independent.

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Як зазначає видання, Столтенберг був помічений вранці 20 квітня під час вшанування загиблих українських воїнів на Михайлівській площі в центрі Києва.

Нагадаємо, 18 квітня, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що союзники мають надати Україні більше зброї та матеріальних засобів. Посилаючись на дані, що в України невдовзі можуть закінчитися боєприпаси протиповітряної оборони, Столтенберґ наголосив, що військова допомога матиме вирішальне значення для українського просування.

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Як повідомлялося раніше, країни-члени НАТО через російське вторгнення в Україну повністю змінюють концепцію свого реагування на потенційну агресію РФ проти Альянсу. Реакція має стати більш жорсткою і швидкою.