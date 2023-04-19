НАТО закликав збільшити підтримку для України: деталі

В України невдовзі можуть закінчитися боєприпаси протиповітряної оборони

18 квітня, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що союзники мають надати Україні більше зброї та матеріальних засобів.

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Посилаючись на дані, що в України невдовзі можуть закінчитися боєприпаси протиповітряної оборони, Столтенберґ наголосив, що військова допомога матиме вирішальне значення для українського просування.

«Ми знаємо про величезну кількість зброї, боєприпасів, постачання, які вже були надані Україні, але нам потрібно зробити ще більше. Тому що ми повинні забезпечити, щоб українці були в такому становищі, щоб вони могли пробивати російські лінії, а також через мінні поля, і бути в положенні, де вони могли звільняти, повертати територію», – додав він.

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Заява Столтенберґа пролунала на тлі скандалу із витоком секретних документів Пентагону. У них серед іншого, йдеться і про можливе виснаження української системи протиповітряної оборони та брак боєприпасів для відбиття імовірних російських атак із застосуванням ракет і безпілотників.

Як повідомлялося раніше, країни-члени НАТО через російське вторгнення в Україну повністю змінюють концепцію свого реагування на потенційну агресію РФ проти Альянсу. Реакція має стати більш жорсткою і швидкою.

Ще раніше, міністри оборони України та Іспанії спростували заяви про те, що війська НАТО воюють проти російської армії в Україні. Такі чутки з'явилися після витоку секретних документів Пентагону.