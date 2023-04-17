НАТО змінює концепцію оборони від Росії

Тепер альянс буде більш жорстко вимагати від країн-членів виконання їхніх зобов'язань щодо спільної оборони

Країни-члени НАТО через російське вторгнення в Україну повністю змінюю концепцію свого реагування на потенційну агресію РФ проти Альянсу. Реакція має стати більш жорсткою і швидкою. Про це пише The New York Times.

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Відзначається, що раніше оборонна концепція учасників НАТО передбачала, що в разі вторгнення росіян держави-члени будуть сидіти в тотальній обороні чекаючи, коли на підмогу прибудуть основні сили США, що базуються по інший бік Атлантики.

Однак після звірств Росії в окупованих нею районах України, від Бучі та Ірпеня до Маріуполя та Херсона, прикордонні держави, такі як Польща та країни Балтії, більше не хочуть ризикувати періодом російської окупації. Вони відзначають, що в перші дні українського вторгнення російські війська захопили землі більше, ніж деякі прибалтійські країни.

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Тому нова концепція оборони передбачає, що вздовж кордону з Росією має перебувати більше військ. Крім того, країни НАТО мають намір більш детально опрацювати конкретний порядок дій у разі нападу ззовні. «Путін вже давно скаржиться на оточення і вторгнення НАТО. Але його вторгнення в Україну спровокувало альянс на те, щоб позбутися від решти заборон щодо збільшення чисельності західних військ уздовж усього кордону НАТО з Росією», – констатує видання.

Нова концепція передбачає не просто збільшення кількості військ НАТО біля кордонів РФ, а й навмисну їх демонстрацію – як чинника стримування.

Як пояснила Камілла Гранд, представник Європейської ради, раніше альянс вважав фактором стримування для агресора обіцянку, що НАТО неодмінно звільнить всі території, які агресор встиг захопити. Тепер же стримувати Росію має обіцянка обороняти «кожен дюйм території НАТО» з першого дня вторгнення.

Зазначається, що тепер альянс буде більш жорстко вимагати від країн-членів виконання їхніх зобов'язань щодо спільної оборони – за кількістю, типом і станом Збройних сил, готових до застосування.

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Нагадаємо, міністри оборони України та Іспанії спростували заяви про те, що війська НАТО воюють проти російської армії в Україні. Такі чутки з'явилися після витоку секретних документів Пентагону.